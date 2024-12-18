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Потери КНДР в войне против Украины превысили 200 военных, - Коваленко

Среда 18 декабря 2024 12:39
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Потери КНДР в войне против Украины превысили 200 военных, - Коваленко Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Потери Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) превышают уже более 200 человек. Информация о неудачах армии диктатора Ким Чен Ына все чаще освещается в азиатских и западных медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, сегодня репутация Ким Чен Ына, которую пропаганда строила годами, сейчас страдает из-за командиров армии России. Последние же не ценят жизнь военных КНДР и даже недовольны их присутствием из-за незнания языка и "тупости". В связи с этим северокорейских солдат бросают в пехотные штурмы с посадок, иногда вместе с россиянами.

"КНДРовцы сейчас имеют потери убитыми и ранеными. В общем, по состоянию на сейчас, убитых и раненых уже более 200 человек. Несмотря на попытки россиян скрыть неудачи корейцев путем быстрой эвакуации, видео ударов по военным КНДР, их неудачи и их трупы уже есть в паблике. Также появляются кадры из госпиталей", - добавляет Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что Китай пока старается не освещать в медиа участие солдат КНДР в боях на территории Курской области, но эта информация все чаще появляется в азиатских и западных медиа.

Ситуация в Курской области

16 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в боях в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР. Этот факт был подтвержден Пентагоном. Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США), генерал Патрик Райдер, заявил, что среди военных из КНДР уже есть погибшие и раненые.

Генеральный штаб Украины также сообщал о значительном росте боевой активности в этом регионе. В частности, 14 декабря почти треть всех зафиксированных боев произошла на территории Курской области.

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