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Сколько ракет КНДР применила Россия против Украины: ответ ГУР

Понедельник 02 декабря 2024 11:33
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Сколько ракет КНДР применила Россия против Украины: ответ ГУР Фото: ракета KN-23 (открытые источники)
Автор: Сергей Пышкин

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передает Российской Федерации (РФ) ракеты, которыми враг после этого атакует Украину. По состоянию на сегодня известно о применении около 60 таких ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрея Черняка в интервью "Радио Свобода".

На вопрос об использовании Россией баллистических ракет KN-23 для атак на Украину, Черняк сообщил, что оккупанты уже выпустили около 60 таких ракет северокорейского производства.

Он отметил, что KN-23 созданы на основе устаревших технологий, из-за чего их точность не очень высока. Однако Россия также получает от КНДР огромное количество артиллерийских боеприпасов, которые насчитывают миллионы единиц.

"Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, которые уже содержатся у нее на складах. Да, это тоже огромная опасность для Украины", - добавил он.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что, несмотря на собственные военные ресурсы, Россия также привлекает боеприпасы, произведенные в Северной Корее.

KN-23

В начале лета диктаторы России и Северной Кореи, Владимир Путин и Ким Чен Ын, подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает взаимную поддержку в случае агрессии против одной из сторон. В то же время Путин пытался убедить Кима открыть дипломатические представительства в оккупированных Донецке и Луганске. Пентагон выразил обеспокоенность возможным участием северокорейских солдат в войне в Украине, назвав их потенциальным «пушечным мясом».

По информации The Guardian, есть вероятность, что войска КНДР помогают оккупантам в запуске ракет KN-23.

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