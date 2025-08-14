КНДР готовится перебросить в РФ военных и технику: Буданов раскрыл масштабы

По его словам, Пхеньян в ближайшие месяцы планирует отправить в Россию военные инженерные подразделения численностью около 6 тысяч человек, якобы для разминирования и проведения восстановительных работ в Курской области.

В то же время руководитель ГУР сомневается, что это будет единственной целью миссии.

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они это сделают?" - отметил он.

Как рассказал Буданов, планы предусматривают также переброску от 50 до 100 единиц северокорейской техники, в частности основных боевых танков M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеров БТР-80.

Он также отметил, что сейчас КНДР обеспечивает около 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм, производство которых в Северной Корее происходит "круглосуточно". Москва также получила из Пхеньяна сотни артиллерийских систем, РСЗО и ракет.

Часть этого вооружения сначала показывала низкую эффективность, однако российская сторона устранила многие недостатки. Буданов привел пример ракеты КН-23 дальностью 690 км, точность которой после модернизации значительно возросла.

Руководитель ГУР отметил, что дальнобойные 170-мм самоходные пушки M1989 и другое оружие КНДР уже создают серьезные проблемы для украинских сил и существенно способствуют продолжению войны России против Украины.