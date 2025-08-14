RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

КНДР готовится перебросить в РФ военных и технику: Буданов раскрыл масштабы

Фото: КНДР может направить в РФ дополнительные войска (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Северная Корея планирует в ближайшее время перебросить в Россию дополнительные войска. Речь идет об около 6 тысяч военнослужащих и от 50 до 100 единиц техники, включая основные боевые танки и бронетранспортеры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

По его словам, Пхеньян в ближайшие месяцы планирует отправить в Россию военные инженерные подразделения численностью около 6 тысяч человек, якобы для разминирования и проведения восстановительных работ в Курской области.

В то же время руководитель ГУР сомневается, что это будет единственной целью миссии.

"Некоторые из них действительно могут быть привлечены к разминированию и строительству укреплений, но все ли они это сделают?" - отметил он.

Как рассказал Буданов, планы предусматривают также переброску от 50 до 100 единиц северокорейской техники, в частности основных боевых танков M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеров БТР-80.

Он также отметил, что сейчас КНДР обеспечивает около 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм, производство которых в Северной Корее происходит "круглосуточно". Москва также получила из Пхеньяна сотни артиллерийских систем, РСЗО и ракет.

Часть этого вооружения сначала показывала низкую эффективность, однако российская сторона устранила многие недостатки. Буданов привел пример ракеты КН-23 дальностью 690 км, точность которой после модернизации значительно возросла.

Руководитель ГУР отметил, что дальнобойные 170-мм самоходные пушки M1989 и другое оружие КНДР уже создают серьезные проблемы для украинских сил и существенно способствуют продолжению войны России против Украины.

 

КНДР воюет против Украины

Напомним, осенью прошлого года Северная Корея перебросила в Россию подразделения, которые базировались в Курской области и участвовали в боевых действиях против Украины. По оценкам разведки, на фронт было направлено не менее 10 тысяч северокорейских военных.

По информации спецслужб Южной Кореи, в этом конфликте КНДР уже потеряла не менее 4,7 тысячи своих бойцов.

Заметим, что Россия впервые официально подтвердила присутствие северокорейских военных на войне, а впоследствии это признала и сама КНДР.

Кроме живой силы, Пхеньян поставляет Москве широкий спектр вооружения - от боеприпасов и артиллерийских систем до баллистических ракет, которые российские войска используют для обстрелов украинских городов.

Южнокорейская разведка также сообщала, что Северная Корея готовит новую партию солдат для отправки в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГУРКирилл БудановКНДР