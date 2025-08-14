КНДР готується перекинути до РФ військових і техніку: Буданов розкрив масштаби

За його словами, Пхеньян найближчими місяцями планує відправити до Росії військові інженерні підрозділи чисельністю близько 6 тисяч осіб, нібито для розмінування та проведення відновлювальних робіт у Курській області.

Водночас керівник ГУР сумнівається, що це буде єдиною метою місії.

"Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони це зроблять?" - зауважив він.

Як розповів Буданов, плани передбачають також перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, зокрема основних бойових танків M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерів БТР-80.

Він також зазначив, що зараз КНДР забезпечує близько 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 та 152 мм, виробництво яких у Північній Кореї відбувається "цілодобово". Москва також отримала з Пхеньяна сотні артилерійських систем, РСЗВ та ракет.

Частина цього озброєння спочатку показувала низьку ефективність, однак російська сторона усунула багато недоліків. Буданов навів приклад ракети КН-23 дальністю 690 км, точність якої після модернізації значно зросла.

Керівник ГУР наголосив, що далекобійні 170-мм самохідні гармати M1989 та інша зброя КНДР вже створюють серйозні проблеми для українських сил та суттєво сприяють продовженню війни Росії проти України.