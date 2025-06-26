КНДР готовит новую партию солдат для России: разведка назвала сроки наступления
Северная Корея может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины в июле или августе. Пхеньян продолжает поставлять оружие на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи считает, что Россия может готовиться к масштабному наступлению в Украине в июле или августе, сообщил журналистам член парламента страны Ли Сон Гвон после закрытого брифинга.
"Дополнительное развертывание может произойти уже в июле или августе", - сказал Ли, добавив, что в качестве оснований для своей оценки агентство ссылается на новую подготовку войск Северной Кореей и недавний визит в Пхеньян Сергея Шойгу, главы Совета безопасности России.
По информации NIS, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.
Участие КНДР в войне
КНДР направила на помощь России около 10 тысяч солдат. Примерно половина из них были убиты или ранены во время наступления в Курской области.
После месяцев молчания и Северная Корея, и Россия раскрыли информацию о размещении северокорейских войск и роли, которую они сыграли в наступлении Москвы в Украину с целью вернуть часть Курской области.
Обе страны заявили, что сотрудничество основано на договоре, подписанном их руководителями в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне.
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