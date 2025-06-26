ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

КНДР готовит новую партию солдат для России: разведка назвала сроки наступления

Россия, Четверг 26 июня 2025 11:51
UA EN RU
КНДР готовит новую партию солдат для России: разведка назвала сроки наступления Фото: КНДР отправит солдат на Россию для наступления в июле-августе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Северная Корея может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины в июле или августе. Пхеньян продолжает поставлять оружие на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи считает, что Россия может готовиться к масштабному наступлению в Украине в июле или августе, сообщил журналистам член парламента страны Ли Сон Гвон после закрытого брифинга.

"Дополнительное развертывание может произойти уже в июле или августе", - сказал Ли, добавив, что в качестве оснований для своей оценки агентство ссылается на новую подготовку войск Северной Кореей и недавний визит в Пхеньян Сергея Шойгу, главы Совета безопасности России.

По информации NIS, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

Участие КНДР в войне

КНДР направила на помощь России около 10 тысяч солдат. Примерно половина из них были убиты или ранены во время наступления в Курской области.

После месяцев молчания и Северная Корея, и Россия раскрыли информацию о размещении северокорейских войск и роли, которую они сыграли в наступлении Москвы в Украину с целью вернуть часть Курской области.

Обе страны заявили, что сотрудничество основано на договоре, подписанном их руководителями в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Война в Украине
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины