КНДР модернизирует ракетно-пусковой комплекс Сохе для вывода спутников (снимки)
Северная Корея модернизирует свой главный ракетно-пусковой комплекс Сохе на северо-западе страны, используемый для вывода спутников на околоземную орбиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 38 North.
Последние коммерческие спутниковые снимки станции запуска спутников Сохэ показывают, что на участке побережья, ранее использовавшемся для сельскохозяйственных нужд, ведется новое строительство. Предположительно, оно является частью общих усилий по модернизации и усовершенствованию пусковой установки спутника в соответствии с целями, поставленными главой КНДР Ким Чен Ыном в марте 2022 года.
Фото: КНДР модернизирует ракетно-пусковой комплекс Сохе для вывода спутников (скриншот 38north.org)
Новая строительная площадка находится примерно в одном километре к северо-северо-западу от причала, строительство которого продолжается с октября 2022 года. После завершения строительства эта новая портовая зона может быть использована для приема материалов, которые будут доставляться на охраняемый пусковой комплекс по новому дорожному полотну и подземному тоннелю.
На этой новой строительной площадке сельскохозяйственные здания были снесены около двух-трех недель назад, а новое строительство началось в период с 19 по 30 апреля. Чуть больше недели спустя первый этаж одного из зданий практически завершен. Также построены временные бараки для рабочих.
Фото: КНДР модернизирует ракетно-пусковой комплекс Сохе для вывода спутников (скриншот 38north.org)
Конкретная цель этого нового строительства неясна. Мелководье обнажается во время отлива и простирается на 200 метров от берега, поэтому размещение судов будет сомнительным и потребует значительных дноуглубительных работ.
Фото: КНДР модернизирует ракетно-пусковой комплекс Сохе для вывода спутников (скриншот 38north.org)
В период с января по апрель 2023 года на стартовой площадке не наблюдались никакие существенные изменения. Портальная башня и секции стен остаются на площадке в ожидании установки, как это происходит уже несколько месяцев. На вертикальном и горизонтальном испытательных стендах двигателей отмечена лишь незначительная активность транспортных средств и строительных работ.
Напомним, ранее Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
А 8 апреля КНДР заявила о втором испытании подводного БПЛА с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.
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