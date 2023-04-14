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КНДР заявила, что во время последнего пуска тестировала новую баллистическую ракету

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Пятница 14 апреля 2023 07:05
КНДР заявила, что во время последнего пуска тестировала новую баллистическую ракету Фото: КНДР заявила, что тестировала новую баллистическую ракету (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам корейских государственных СМИ, новая ракета "радикально реформирует" компоненты стратегического сдерживания КНДР, повысит эффективность ее ядерной контратаки и изменит практичность ее наступательной стратегии.

Это первое использование твердого топлива в баллистической ракете КНДР.

"Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долго считалась ключевой целью Северной Кореи, поскольку она могла бы помочь КНДР быстрее развернуть ракеты во время войны", - отмечает Reuters.

Напомним, что 13 апреля КНДР совершила ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

А 8 апреля КНДР заявила о втором испытании подводного БПЛА с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.

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