КНДР заявила, что во время последнего пуска тестировала новую баллистическую ракету
Северная Корея заявила, что в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам корейских государственных СМИ, новая ракета "радикально реформирует" компоненты стратегического сдерживания КНДР, повысит эффективность ее ядерной контратаки и изменит практичность ее наступательной стратегии.
Это первое использование твердого топлива в баллистической ракете КНДР.
"Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долго считалась ключевой целью Северной Кореи, поскольку она могла бы помочь КНДР быстрее развернуть ракеты во время войны", - отмечает Reuters.
Напомним, что 13 апреля КНДР совершила ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.
А 8 апреля КНДР заявила о втором испытании подводного БПЛА с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.
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