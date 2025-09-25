КНДР близька до створення балістики, яка зможе вдарити по США, - президент Південної Кореї
Північна Корея завершує розробку міжконтинентальної балістичної ракети, яка буде здатна завдати ядерного удару по США.
Про це заявив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Південнокорейський лідер під час зустрічі з інвесторами на Нью-Йоркській фондовій біржі пообіцяв знизити ризики, пов'язані з Північною Кореєю, щоб залучити більше інвестицій і стимулювати економіку.
"Чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США, нести ядерну бомбу і бомбити США", - зазначив він.
За словами Лі Чже Мьона, повного успіху Пхеньян у розробці такої ракети поки що не домігся, але процес на фінальній стадії. Залишилася тільки так звана "технологія повторного входу в атмосферу" (технологія потрібна, щоб боєголовка, повернувшись із космосу на величезній швидкості, не зруйнувалася від перегріву і тиску, а зберегла цілісність і могла досягти цілі). Але, ймовірно, незабаром це питання буде вирішено.
Також Лі Чже Мьон знову зазначив, що президент США Дональд Трамп є "єдиним", хто може бути переговорним партнером для Північної Кореї.
"Секретна зброя" КНДР
Нагадаємо, раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що його країна створила "потужну секретну зброю". Що саме він мав на увазі - невідомо.
Також диктатор відмовився від будь-яких переговорів із Південною Кореєю, оскільки у них нібито "немає спільних справ".
У вересні Північна Корея провела випробування стратегічних і тактичних дронів. Кім Чен Ин розпорядився посилити безпілотники за допомогою ШІ.