ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ДТЭК создает возможности для привлечения иностранных инвестиций в Украину, - Тимченко

Украина, Пятница 29 августа 2025 15:46
UA EN RU
ДТЭК создает возможности для привлечения иностранных инвестиций в Украину, - Тимченко Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Хотя инвесторы после вторжения больше сосредоточились на акциях оборонных компаний, им следует начать думать и о возможностях, которые откроет мир. ДТЭК активно работает над созданием таких возможностей. Например, мы готовимся запустить проект по строительству аккумуляторной станции мощностью 200 МВт совместно с американо-немецкой компанией Fluence", - заявил он.

Тимченко отметил, что это будет первый такой масштабный проект по строительству аккумуляторной станции в Украине и крупнейший в Восточной Европе и этот проект поможет усилить энергетическую безопасность Украины.

Также глава ДТЭК добавил, что Украина может оказаться благоприятной почвой для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, учитывая необходимость страны отстроиться более экологичной и устойчивой.

"Именно поэтому ДТЭК сотрудничает с Vestas, GE Vernova, Schneider Electric, Octopus Energy и другими компаниями. Мы уже построили одну ветроэлектростанцию в условиях войны, а сейчас увеличиваем ее в четыре раза", - подчеркнул Тимченко.

Инвестиции ДТЭК

Напомним, за последние 20 лет ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в модернизацию и развитие энергетических активов свыше 12,5 млрд евро, из которых 1,64 млрд евро - в строительство нового "зеленого" поколения.

В частности, в первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Инвестиции в Украину
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим