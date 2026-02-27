RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД

Фото: Павел Климкин и президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Павлом Климкиным, который возглавлял Министерство иностранных дел во время президентства Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Читайте также: Стерненко стал советником Федорова по дронам на фронте

По словам Зеленского, он обсудил с Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, которые необходимы для усиления украинских позиций в Европе и других частях мира.

"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - отметил президент. 

Павел Климкин

Павел Климкин - украинский дипломат и государственный деятель, родился 25 декабря 1967 года. 

Окончил Московский физико-технический институт по специальности "физика и прикладная математика", после чего работал в Институте электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины. 

С 1993 года на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины, специализировался на вопросах контроля над вооружениями, нераспространения, ядерной и энергетической безопасности, евроатлантической интеграции. 

Работал в загранучреждениях Украины, в том числе в Германии и Великобритании, был послом Украины в Германии в 2012-2014 годах. 

19 июня 2014 года был назначен министром иностранных дел Украины и занимал этот пост до 29 августа 2019 года.

После завершения работы в правительстве продолжил публичную и экспертную деятельность в сфере международных отношений.

К слову, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров назначил Тараса Чмута членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМИД УкраиныПавел Климкин