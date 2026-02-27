У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД

По словам Зеленского, он обсудил с Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, которые необходимы для усиления украинских позиций в Европе и других частях мира.

"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - отметил президент.

Павел Климкин

Павел Климкин - украинский дипломат и государственный деятель, родился 25 декабря 1967 года.

Окончил Московский физико-технический институт по специальности "физика и прикладная математика", после чего работал в Институте электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины.

С 1993 года на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины, специализировался на вопросах контроля над вооружениями, нераспространения, ядерной и энергетической безопасности, евроатлантической интеграции.

Работал в загранучреждениях Украины, в том числе в Германии и Великобритании, был послом Украины в Германии в 2012-2014 годах.