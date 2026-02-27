У Клімкіна буде нова посада? Зеленський заінтригував пропозицією для ексголови МЗС

За словами Зеленського, він обговорив із Клімкіним зовнішньополітичну ситуацію довкола України та деякі рішення, які необхідні для посилення українських позицій у Європі та інших частинах світу.

"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", - зазначив президент.

Павло Клімкін

Павло Клімкін - український дипломат і державний діяч, народився 25 грудня 1967 року.

Закінчив Московський фізико-технічний інститут за спеціальністю "фізика і прикладна математика", після чого працював в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

З 1993 року на дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України, спеціалізувався на питаннях контролю над озброєннями, нерозповсюдження, ядерної та енергетичної безпеки, євроатлантичної інтеграції.

Працював у закордонних установах України, зокрема в Німеччині та Великій Британії, був послом України в Німеччині у 2012-2014 роках.