Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих у Чехії гірників

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр побажав постраждалим якнайшвидшого одужання

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття через загибель гірників в результаті вибуху на шахті біля Карвіни (Чехія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Twitter.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також побажав швидкого одужання інши постраждалим унаслідок вибуху.

"Глибокі співчуття родинам польських та чеських шахтарів, загиблих під час вибуху метану на північному сході Чеської Республіки. Бажаю швидкого одужання тим, хто постраждав. Україна перебуває поруч зі своїми польськими та чеськими друзями у цей трагічний момент", - написав Клімкін.

Нагадаємо, на шахті СЅМ біля міста Карвіна на північному сході Чеської Республіки стався вибух метану. За останньою інформацією, унаслідок вибуху загинули 13 гірників.

Попередньо відомо, що загинули двоє громадян Чехії та 11 громадян Польщі. Крім того, за словами представників вугільної компанії OKD, в лікарні перебувають троє гірників, один з них у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху метану, який стався на глибині 800 м, частково обрушилися конструкції шахти. На місці ведуться рятувальні роботи, розбираються завали породи, під якими можуть перебувати потерпілі.