Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (flickr.com/mfa/lithuania)

Сіярто заявив, що в інтересах Угорщини швидке вирішення конфлікту з Україною

Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист нацменшин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Угорщини.

Як повідомляється, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у коментарі угорському інформаційному агентству MTI повідомив, що Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист меншин. З відповідною ініціативою Сіярто виступив в ході зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Варшаві (Польща).

Сіярто додав, що довіру між двома країнами, необхідно перебудувати.

Також повідомляється, що Україна і Угорщина домовилися утримуватися від політики, яка могла б призвести до асиміляції національних громад і яка змінила б склад національних меншин. Договір між країнами повинен гарантувати нацменшинам вільне використання їх рідної мови.

"Українська сторона пообіцяла розглянути цю пропозицію", - сказав Сіярто, висловивши надію, що угорські та українські сторони обговорять деталі договору на засіданні в Мілані, яке заплановано на 7 грудня.

"В інтересах Угорщини, щоб конфлікт, який розвинувся, був вирішений як можна швидше. Це було б добре для всіх - не тільки для України та Угорщини, але насамперед для угорської національної спільноти, що проживає на Закарпатті", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Клімкін і Сіярто домовилися про перейменування "уповноваженого по Закарпаттю", після чого в МЗС України буде створена посада з питань транскордонного співробітництва.

Додамо, раніше Клімкін заявляв, що найближчим часом Київ погодить кандидатуру нового посла Угорщини в Україні.