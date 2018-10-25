Фото: Петер Сійярто (flickr.com mfarussia)

За словами Сійярто, відносини погіршилися, зокрема, через неприйняття поправок до закону про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про погіршення відносин між Угорщиною та Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Угорщини.

За словами угорського міністра, відносини погіршилися, зокрема, через неприйняття поправок до закону про освіту.

"Відносини з Україною значно погіршилася через той факт, що нічого не відбулося у зв'язку з поправкою до закону про освіту та законом про мову, який забороняє національним спільнотам використовувати свою рідну мову в культурі, засобах масової інформації та державному управлінні, а також в освіті", - заявив Сійярто у Брюсселі, де він зустрічався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Сійярто заявив, що Угорщина вважає неприйнятним, що країна, яка прагне вступити в НАТО, діє проти угорської нацменшини.

Він також повідомив Столтенберга, що вчора на сайті українського парламенту тривав збір підписів для депортації закарпатських угорців.

"Зрозуміло, що при таких умовах ми не можемо схвалити проведення засідання Ради НАТО-Україна на наступній зустрічі міністрів закордонних справ", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора Сійярто і міністр закордонних справ України Павло Клімкін домовилися, що Угорщина перейменує "уповноваженого по Закарпаттю", після цього в МЗС України буде створена посада з питань транскордонного співробітництва.

Крім того, Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист нацменшин.