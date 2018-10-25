ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Сійярто заявив про погіршення відносин між Угорщиною та Україною

Новини » Політика    25.10.2018 - 19:00
Фото: Петер Сійярто (flickr.com mfarussia)
Фото: Петер Сійярто (flickr.com mfarussia)

За словами Сійярто, відносини погіршилися, зокрема, через неприйняття поправок до закону про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про погіршення відносин між Угорщиною та Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Угорщини.

За словами угорського міністра, відносини погіршилися, зокрема, через неприйняття поправок до закону про освіту.

"Відносини з Україною значно погіршилася через той факт, що нічого не відбулося у зв'язку з поправкою до закону про освіту та законом про мову, який забороняє національним спільнотам використовувати свою рідну мову в культурі, засобах масової інформації та державному управлінні, а також в освіті", - заявив Сійярто у Брюсселі, де він зустрічався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Сійярто заявив, що Угорщина вважає неприйнятним, що країна, яка прагне вступити в НАТО, діє проти угорської нацменшини.

Він також повідомив Столтенберга, що вчора на сайті українського парламенту тривав збір підписів для депортації закарпатських угорців.

"Зрозуміло, що при таких умовах ми не можемо схвалити проведення засідання Ради НАТО-Україна на наступній зустрічі міністрів закордонних справ", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора Сійярто і міністр закордонних справ України Павло Клімкін домовилися, що Угорщина перейменує "уповноваженого по Закарпаттю", після цього в МЗС України буде створена посада з питань транскордонного співробітництва.

Крім того, Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист нацменшин.

Румунські угорці подали заяву в ООН на захист угорців Закарпаття Новий глава МЗС Чехії розкритикував Польщу та Угорщину
Новини України Угорщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся