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Клімкін назвав злочином недотримання 19-го перемир'я на Донбасі

Новини » Політика    25.03.2019 - 13:43
Клімкін назвав злочином недотримання 19-го перемир'я на Донбасі
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін поінформував главу МЗС Люксембурга про ситуацію на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що недотримання 19 перемир'я на Донбасі є злочином. Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Люксембурга Жаном Ассельборном, повідомляє РБК-Україна

Клімкін заявив, що сьогодні міністри обговорювали те, яким чином поновити зусилля на фоні того, що РФ заблокувала всі зусилля в контексті всіх контактів, зокрема і в Нормандському форматі, напередодні виборів

"Я поінформував Жана про ситуацію на Донбасі. Коли не дотримується 19 перемир'я - це не просто цинічно, це є злочин. Це злочин проти України, українців та міжнародного права", - сказав Клімкін.

РБК-Україна писало, що з початку перемир’я на Донбасі, 8 березня, станом на 22 березня, загинули п’ять українських військовослужбовців. За цей же час було зареєстровано понад 50 обстрілів. 

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдік закликав сторони забезпечити надійне та стійке перемир'я

Додамо, у районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських підрозділів, 25 березня поранено двох військових

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