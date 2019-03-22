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З початку перемир’я на Донбасі загинули 5 українських військових

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 13:07
З початку перемир’я на Донбасі загинули 5 українських військових
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

З початку режиму тиші на Донбасі отримали поранення 15 українських військових

З початку перемир’я на Донбасі, 8 березня, загинули п’ять українських військовослужбовців. Про це повідомив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому поранення отримали 15 українських військових.

"Про втрати, мабуть, треба сказати. Бойові втрати особового складу Об’єднаних сил за цей період: загиблі - 5, поранені 15. Всього 20 людей з 8 березня", - повідомив Марчук.

Нагадаємо, з початку введення перемир'я сталося 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками. Марчук підкреслив, що обстріли в тому числі велися зі зброї, яка вже має бути відведена від лінії розмежування.

Як писало РБК-Україна, 7 березня Марчук повідомив, що в Мінську сторони переговорів домовилися про режим тиші в зоні бойових дій з півночі 8 березня. Проте 9 березня, вранці, бойовики з 7.15 до 7.40 обстрілювали позиції українських військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на Донбасі.

Додамо, ТКГ в останній раз домовлялася про введення перемир'я на Донбасі з 29 грудня у зв'язку з новорічними та різдвяними святами. Однак його систематично зривали бойовики.

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