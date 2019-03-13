Сайдік закликав сторони на Донбасі забезпечити весняне перемир'я

Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановано на 27 березня

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдік закликав сторони забезпечити надійне та стійке перемир'я. Про це він заявив за підсумками минулого в Мінську засідання ТКГ, передає РБК-Україна з посиланням на Белта.

Відзначимо, що кілька днів тому робоча група з безпеки підтвердила прихильність сторін режиму припинення вогню з 8 березня.

"Хоча в перші дні його дії число порушень режиму припинення вогню і скоротилася на 61% порівняно з початком місяця, на жаль, на даний момент результати цього перемир'я не задовольняють", - сказав він.

Сайдік закликав сторони прийняти всі необхідні заходи для забезпечення перемир'я

"У зв'язку з цим я закликаю сторони прийняти всі необхідні заходи для забезпечення надійного, стійкого і тривалого перемир'я", - заявив Сайдік.

Наголошується, що питання режиму припинення вогню було сьогодні ключовим у робочій групі з безпеки. Також велику увагу було приділено темі розмінування.

Додамо, що наступне засідання контактної групи в Мінську заплановано на 27 березня.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ України направило СММ ОБСЄ ноту через порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню і попросило дати їм оцінку ситуації на Донбасі.

Додамо, на Донбасі за день, 13 березня, бойовики два рази обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого поранення отримали двоє українських військових.