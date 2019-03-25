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Климкин назвал преступлением несоблюдение 19-го перемирия на Донбассе

Новости » Политика    25.03.2019 - 13:43
Климкин назвал преступлением несоблюдение 19-го перемирия на Донбассе
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин проинформировал главу МИД Люксембурга о ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что несоблюдение 19 перемирия на Донбассе является преступлением. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном, сообщает РБК-Украина.

Климкин заявил, что сегодня министры обсуждали то, каким образом возобновить усилия на фоне того, что РФ заблокировала все усилия в контексте всех контактов, в том числе и в Нормандском формате, накануне выборов

"Я проинформировал Жана о ситуации на Донбассе. Когда не соблюдается 19 перемирия - это не просто цинично, это преступление. Это преступление против Украины, украинцев и международного права", - сказал Климкин.

РБК-Украина писало, что с начала перемирия на Донбассе, 8 марта, по состоянию на 22 марта, погибли пять украинских военнослужащих. За это же время было зарегистрировано более 50 обстрелов.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонний контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик призвал стороны обеспечить надежное и стойкое перемирие.

Добавим, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских подразделений, 25 марта ранены двое военных.

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