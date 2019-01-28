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Клімкін: МЗС не буде реєструвати спостерігачів від РФ на виборах президента

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 15:38
Клімкін: МЗС не буде реєструвати спостерігачів від РФ на виборах президента
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

МЗС направило звернення в Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ

Міністерство закордонних справ України не буде реєструвати офіційних спостерігачів від Росії на президентських виборах 2019 року. Про це заявив глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, передає РБК-Україна.

За його словами, відомство направило відповідне звернення до Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Клімкін висловив сподівання, що ЦВК також не буде реєструвати російських спостерігачів.

"МЗС не буде реєструвати офіційних спостерігачів від РФ на наступні вибори. Це наша політична позиція. Це свідчення того, що Росія є державою-агресором і навіть юридично допустити російських офіційних спостерігачів в Україну неможливо", - відзначив Клімкін.

Нагадаємо, Комітет виборців України закликав Центральну виборчу комісію не реєструвати спостерігачів з російськими паспортами на виборах.

Так, на думку голови комітету Олексія Кошеля, існує реальна загроза, що у складі міжнародних місій спостереження можуть брати участь особи, які можуть своїми діями і заявами спробувати дискредитувати виборчий процес в Україні. Кошель наголосив, що така практика неодноразово застосовувалася під час попередніх кампаній спостереження, зокрема, з боку так званої місії спостереження СНД.

Додамо, що в МВС очікують, що спостерігати за виборами президента України прибуде 850 офіційних міжнародних спостерігачів.

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