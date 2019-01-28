КВУ закликає ЦВК не реєструвати спостерігачів з російськими паспортами

Ілюстративне фото (УНІАН)

У КВУ закликали не видавати посвідчення міжнародних спостерігачів особам, раніше поміченим у спробах дискредитації виборів

Комітет виборців України закликає Центральну виборчу комісію не реєструвати спостерігачів з російськими паспортами на виборах-2019. Про це заявив голова КВУ Олексій Кошель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook комітету.

Так, на думку глави комітету, існує реальна загроза, що у складі міжнародних місій спостереження можуть брати участь особи, які можуть своїми діями та заявами спробувати дискредитувати виборчий процес в Україні. Кошель підкреслив, що така практика неодноразово застосовувалася під час попередніх кампаній спостереження, зокрема, з боку т. зв. місії спостереження СНД.

"Такі "спостерігачі" переважно зосереджені не на моніторингу виборчого процесу, а поширенні неправдивої інформації. Вони часто не мають жодного досвіду спостереження… і зосереджені насамперед на поширенні неправдивої, компрометуючої та провокативної інформації для міжнародних ЗМІ. Для попередження таких дій КВУ рекомендує ЦВК не реєструвати спостерігачів, які є громадянами РФ", - підкреслили у КВУ.

У комітеті також закликали не видавати посвідчення міжнародних спостерігачів особам, які раніше були помічені у спробах дискредитації виборів та спробах поширення неправдивої інформації під час виборів в інших країнах світу.

Нагадаємо, раніше у КВУ зазначили, що головними загрозами з боку Росії на виборах президента в Україні є інформаційний вплив, кіберпровокації, фінансова підтримка і технології силового характеру.

Як писало РБК-Україна раніше, у Службі зовнішньої розвідки заявили, що РФ додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

Додамо, ДПСУ проведе попередню перевірку всіх міжнародних спостерігачів, при цьому особливу увагу буде приділено проросійським журналістам.