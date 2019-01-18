Клімкін не виключає втручання РФ у вибори на півдні України

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Глава МЗС упевнений, що Росія зосередить свої зусилля на півдні України

Російська Федерація може зосередити втручання в вибори в Україні на півдні країни. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, від спроб окупації Росією Азовського моря страждає весь Донбас і південь України. Він також заявив, що ситуація в Маріуполі та Бердянську залишається не менш важливою. Клімкін наголосив, що Москва може робити спроби щодо втручання у вибори на півдні України.

"Я вважаю, що спроби РФ за втручання у вибори будуть сфокусовані саме на півдні України. Там буде один з ключових акцентів наших зусиль. Дійсно це дуже важливо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що Російська Федерація загрожує всьому цивілізованому світу.

Крім того, за його словами, за останній час українська сторона розірвала 49 угод з Російською Федерацією. У той же час на даному етапі він виключає можливість розриву дипломатичних відносин з Москвою.