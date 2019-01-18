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Клімкін: Росія загрожує цивілізованому світу

Новини » Політика    18.01.2019 - 12:34
Клімкін: Росія загрожує цивілізованому світу
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін назвав 2018-й роком юридичних перемог над Росією

Російська Федерація загрожує цивілізованому світу. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що Україна і надалі буде доводити порушення низки договорів і конвенцій з боку Росії.

"Саме Росія зараз загрожує цивілізованому світу. Всьому світові зрозуміло, що Росія є агресором. Наша логіка дуже проста", - заявив він.

Клімкін також підкреслив, що минулий рік став роком юридичних перемог над Росією.

"Мене запитують, чому не можна було анулювати договір про дружбу і співробітництво з РФ раніше? Нам вдалося це зробити, врешті решт. Я вважаю, що 2018 був роком перемог наших проти Росії. Ми вже багато про це говорили", - додав він.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, спеціальна місія Євросоюзу вивчить питання зміцнення українського Донбасу.

Крім того, він зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі отримає нове обладнання.

 

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