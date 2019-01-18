Клімкін назвав кількість розірваних угод з Росією

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україна розірвала 49 угод з Російською Федерацією

За останній час Україна розірвала 49 угод з Російською Федерацією. Про це на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні 49 угод з РФ припинили існування. Він також прокоментував питання розриву дипломатичних відносин.

"Мене часто запитують про дипломатичні відносини з Росією. Але поки майже 70 політичних ув'язнених знаходяться там. Наші консули виконують шалений обсяг роботи", - зазначив Клімкін.

Він також підкреслив, що Російська Федерація користується відмінною від цивілізованого світу логікою.

"Дуже важливим моментом є те, що ми знаємо, як провести деокупацію. Це знає весь світ, зокрема ОБСЄ. Але ми прекрасно розуміємо, що логіка РФ абсолютно інша", - додав він.

Нагадаємо, раніше Клімкін заявив, що Росія загрожує цивілізованому світу.

Зазначимо, раніше стало відомо, що глави зовнішньополітичних відомств України і Німеччини обговорять звільнення українських політв'язнів.