Климкин не исключает вмешательство РФ в выборы на юге Украины

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Глава МИД уверен, что Россия сосредоточит свои усилия на юге Украины

Российская Федерация может сосредоточить вмешательство в выборы в Украине на юге страны. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, от попыток оккупации Россией Азовского моря страдает весь Донбасс и юг Украины. Он также заявил, что ситуация в Мариуполе и Бердянске остается не менее важной. Климкин отметил, что Москва может предпринимать попытки по вмешательству в выборы на юге Украины.

"Я считаю, что попытки РФ по вмешательству в выборы будут сфокусированы именно на юге Украины. Там будет один из ключевых акцентов наших усилий. Действительно это очень важно", - добавил он.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Российская Федерация угрожает всему цивилизованному миру.

Кроме того, по его словам, за последнее время украинская сторона разорвала 49 соглашений с Российской Федерацией. В то же время на данном этапе он исключает возможность разрыва дипломатических отношений с Москвой.