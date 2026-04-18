Полиция ликвидировала стрелка в Киеве во время задержания, - МВД
Киевского стрелка, который 18 апреля устроил на улице одного из районов стрельбу и захватил супермаркет, ликвидировали во время задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики", - написал министр.
Он подтвердил, что во время операции стрелок был ликвидирован. Сейчас уточняется количество жертв нападавшего. Подтверждается, что есть погибшие и раненые в результате атаки.
Напомним, ранее мы писал, что в субботу вечером, 18 апреля, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в одном из районов Киева. Из-за его нападения были убитые и раненые на улицах столицы.
Нападающий расстреливал людей из автоматического оружия, а затем захватил супермаркет и взял в заложники часть посетителей и персонала. На место прибыли полиция и подразделения полицейского спецназа КОРД, которые подготовили штурм захваченного здания.
Всего сейчас известно уже о 10 пострадавших и двух погибших в результате стрельбы. Количество вероятных жертв уточняется.