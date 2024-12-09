Клименко рассказал, нужны ли полиции законные возможности для принудительной эвакуации детей

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о необходимости законодательных изменений, позволяющих полиции принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Министр пояснил, что такая инициатива важна для защиты жизни детей, которые остаются под угрозой в опасных регионах.

"Детей мы должны вывозить на безопасную территорию. И это не должно быть предметом обсуждения", - отметил он.

По его словам, ответственность за детей несут не только их родители, но и само государство.

"Оставляя детей, мы (правительство, - ред.) берем на себя также ответственность за то, что подвергаем их опасности", - подчеркнул Клименко.

Эвакуация детей из зоны боевых действий

Принудительная эвакуация детей из зон активных боевых действий очень важна для сохранения жизней маленьких украинцев.

Механизм такой эвакуации был утвержден Кабинетом Министров еще в начале 2023 года. Это было сделано, поскольку находящиеся в зоне боевых действий дети не могут самостоятельно обеспечить свою безопасность.

Отказ родителей от эвакуации детей рассматривается как угроза их жизни.

Осенью принудительная эвакуация детей происходила сразу из нескольких населённых пунктов Донецкой области.

Кроме этого, недавно принудительным способом детей вывозили из Сумской области. Такая эвакуация была введена из более чем 100 населенных пунктов региона.