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В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей из более чем 100 населенных пунктов

Сумская область, Среда 09 октября 2024 18:43
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В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей из более чем 100 населенных пунктов Фото: эвакуация детей в Сумской области (t.me_mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ситуации в области безопасности в Сумской области власти приняли решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из 101 населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

Эвакуация из Сумской области

Напомним, в августе из-за постоянных российских атак в Сумской области объявили первоочередную эвакуацию населения из 183 населенных пунктов, принадлежащих к 15 территориальным общинам. По состоянию на конец лета эвакуировали более 20 тысяч человек, среди которых почти 2,5 тысячи детей.

Также недавно мы сообщали, что обязательная эвакуация детей и их родителей была объявлена из 90 населенных пунктов Сумской области.

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Сумская область Эвакуация Война в Украине Дети
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