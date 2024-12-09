ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Клименко розповів, чи потрібні поліції законні можливості для примусової евакуації дітей

Понеділок 09 грудня 2024 09:58
UA EN RU
Клименко розповів, чи потрібні поліції законні можливості для примусової евакуації дітей Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська, Юлія Акимова

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про необхідність законодавчих змін, які дозволять поліції примусово евакуювати дітей із зон бойових дій.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр пояснив, що така ініціатива є важливою для захисту життя дітей, які залишаються під загрозою в небезпечних регіонах.

"Дітей ми повинні вивозити на безпечну територію. І це не має бути предметом обговорення", - зазначив він.

За його словами, відповідальність за дітей несуть не лише їх батьки, але й сама держава.

"Залишаючи дітей, ми (уряд, - ред.) беремо на себе також відповідальність за те, що наражаємо їх на небезпеку", - наголосив Клименко.

Евакуація дітей з зони бойових дій

Примусова евакуація дітей із зон активних бойових дій дуже важлива для збереження життів маленьких українців.

Механізм такої евакуації був затверджений Кабінетом Міністрів України ще на початку 2023 року. Це було зроблено, оскільки діти, які перебувають у зоні бойових дій, не можуть самостійно забезпечити свою безпеку.

Відмова батьків від евакуації дітей розглядається як загроза їхньому життю.

Восени примусова евакуація дітей відбувалася одразу з декількох населених пунктів Донецької області.

Окрім цього, нещодавно у примусовий спосіб дітей вивозили з Сумської області. Така евакуація була запроваджена з понад 100 населених пунктів регіону.

Раніше ми розповідали про те, як відбувається евакуація населення з Донецької області, у тому числі дітей. Детальніше про те, куди переселяють громадян України - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евакуація Діти Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Україна може подумати над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ, - Зеленський
Україна може подумати над ідеєю Макрона щодо розміщення іноземних військ, - Зеленський
DAILY
Ігор Клименко: Безпеки у державі не буде, якщо у містах не залишиться поліцейських
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ігор Клименко: Безпеки у державі не буде, якщо у містах не залишиться поліцейських