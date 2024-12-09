Клименко розповів, чи потрібні поліції законні можливості для примусової евакуації дітей

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про необхідність законодавчих змін, які дозволять поліції примусово евакуювати дітей із зон бойових дій.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Міністр пояснив, що така ініціатива є важливою для захисту життя дітей, які залишаються під загрозою в небезпечних регіонах.

"Дітей ми повинні вивозити на безпечну територію. І це не має бути предметом обговорення", - зазначив він.

За його словами, відповідальність за дітей несуть не лише їх батьки, але й сама держава.

"Залишаючи дітей, ми (уряд, - ред.) беремо на себе також відповідальність за те, що наражаємо їх на небезпеку", - наголосив Клименко.

Евакуація дітей з зони бойових дій

Примусова евакуація дітей із зон активних бойових дій дуже важлива для збереження життів маленьких українців.

Механізм такої евакуації був затверджений Кабінетом Міністрів України ще на початку 2023 року. Це було зроблено, оскільки діти, які перебувають у зоні бойових дій, не можуть самостійно забезпечити свою безпеку.

Відмова батьків від евакуації дітей розглядається як загроза їхньому життю.

Восени примусова евакуація дітей відбувалася одразу з декількох населених пунктів Донецької області.

Окрім цього, нещодавно у примусовий спосіб дітей вивозили з Сумської області. Така евакуація була запроваджена з понад 100 населених пунктів регіону.