ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Климатический коктейль": ученые объяснили, почему пожары в Европе становятся неконтролируемыми

Понедельник 11 августа 2025 17:35
UA EN RU
"Климатический коктейль": ученые объяснили, почему пожары в Европе становятся неконтролируемыми Фото: Тушение пожара во Франции (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Южная Европа страдает от экстремальной жары, которая местами достигает +42°C, вызывая опасные пожары по всему Средиземноморью. Ученые предупреждают о "климатическом коктейле" из жары, сильного ветра и засухи, который провоцирует пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Франция

Во Франции более половины территории накрыли предупреждения о жаре, 12 регионов находятся на красном уровне тревоги. В департаменте Эро зафиксировали рекордные +41,4°C, а на юго-западе страны температура превышает +42°C.

На прошлой неделе там потушили крупнейший пожар с 1949 года, который унес жизнь одного человека и травмировал более двух десятков пожарных и гражданских.

Испания

В Испании объявлена "экстремальная опасность" в Сарагосе и Стране Басков. Только за выходные в Леоне и Саморе эвакуировали более тысячи человек. Горят также леса в Галисии, а огонь приблизился к объекту мирового наследия ЮНЕСКО - Лас-Медиулас.

Италия

В Италии во Флоренции ожидают +40°C, а туристические маршруты на Везувии закрыли из-за пожара на его склонах.

Эксперты объясняют, что после влажной весны, которая способствовала активному росту растительности, наступила затяжная жара без осадков, что превратило леса в "пороховую бочку". Изменение климата, которое делает лето в Европе почти вдвое жарче среднемировых темпов потепления, только усиливает риски катастрофических пожаров.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в столице Шотландии Эдинбурге вспыхнул масштабный пожар на потухшем вулкане Артурс-Сит, популярной туристической локации в Голируд-парке. Огонь быстро охватил территорию, дым был виден издалека. Пожарные работают на месте, полиция просит избегать района. Происшествие произошло в разгар туристического сезона и крупных фестивалей в городе.

Также мы писали, что в Кордове возник масштабный пожар в уникальной средневековой мечети Мескита - одной из ключевых туристических достопримечательностей Испании и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь, вспыхнувший из-за короткого замыкания во время уборки, повредил крышу и часть стен, однако памятник удалось сохранить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине