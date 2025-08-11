"Кліматичний коктейль": учені пояснили, чому пожежі в Європі стають неконтрольованими

Південна Європа потерпає від екстремальної спеки, яка подекуди сягає +42°C, спричиняючи небезпечні пожежі по всьому Середземномор’ю. Науковці попереджають про "кліматичний коктейль" зі спеки, сильного вітру та посухи, що провокує пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

Франція

У Франції понад половину території накрили попередження про спеку, 12 регіонів перебувають на червоному рівні тривоги. У департаменті Еро зафіксували рекордні +41,4°C, а на південному заході країни температура перевищує +42°C.

Минулого тижня там загасили найбільшу пожежу з 1949 року, яка забрала життя однієї людини та травмувала понад два десятки пожежників і цивільних.

Іспанія

В Іспанії оголошено "екстремальну небезпеку" у Сарагосі та Країні Басків. Лише за вихідні в Леоні та Саморі евакуювали понад тисячу людей. Горять також ліси у Галісії, а вогонь наблизився до об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО - Лас-Медіулас.

Італія

В Італії у Флоренції очікують +40°C, а туристичні маршрути на Везувії закрили через пожежу на його схилах.

Експерти пояснюють, що після вологої весни, яка сприяла активному росту рослинності, настала затяжна спека без опадів, що перетворило ліси на "порохову бочку". Зміна клімату, яка робить літо в Європі майже вдвічі спекотнішим за середньосвітові темпи потепління, лише посилює ризики катастрофічних пожеж.