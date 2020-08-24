Кличко: український народ завжди відстоював свою гідність та свободу

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Мер Києва привітав українців з Днем незалежності

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем незалежності.

Відео з привітанням він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу. Боровся і перемагав! І сьогодні ми захищаємо суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Гинуть наші найкращі патріоти. Ми схиляємося перед героями-захисниками. І пам'ятаємо подвиг кожного", - наголосив Кличко.

Друзі! Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог.... Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 23 серпня 2020 р.



На його думку, українці змінюють Україну й роблять її успішною європейською державою.

"Кожен своїми справами - в своєму місті, селищі, селі. Зі святом незалежності вас! Вірте в себе! Вірте в Україну! Слава Україні!" - звернувся до українців Кличко.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності. Головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах.

Раніше, Віталій Кличко підняв напередодні Дня державного прапора України головний прапор країни. Висота флагштоку - близько 90 метрів, а розміри полотнища - 16 на 24 метри.