Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор

Фото: під час відкритття найбільшого прапору України (facebook.com)

Висота флагштоку - близько 90 метрів, а розміри полотнища - 16 на 24 метри

Мер Києва Віталій Кличко підняв напередодні Дня державного прапора України головний прапор країни. Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спортсмени, політики та бізнесмени.

Про це повідомляє сайт мера Києва.

"Для мене сьогодні, справді, хвилююча подія. Багато часу і багато зусиль потрібно було, щоб втілити цей проект. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми підіймаємо найвищий і найбільший прапор України - один із головних символів держави", - сказав Кличко.

За словами мера, флагшток споруджений на символічному місці - з печерських пагорбів державний прапор України буде видно з багатьох місць столиці: і вдень, і вночі.

Висота флагштоку - близько 90 метрів, а розміри полотнища - 16 на 24 метри.

Разом з мером Києва на урочистій церемонії виступили Герой України, генерал-майор ЗСУ, начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Ігор Гордійчук, громадський діяч та екстремальний мандрівник Микола Подрезан, українська акторка театру та кіно Лариса Руснак.

Мер зазначив, що сьогодні український прапор - це оберіг, з яким ідуть в бій захисники України, відстоюючи незалежність і свободу держави. З українським стягом українці виходили і на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. Та наголосив, що на печерських пагорбах, на церемонії відкриття найбільшого українського прапора присутні люди, які знають ціну національному прапору та які прославляли і прославляють Україну.

"Ми всі бачили прапори пробиті кулями і залиті кров'ю. Ми бачили героїв, які безстрашно вступали в бій, щоб встановити державний прапор на нашій землі", - сказав мер.

Він також зазначив, що переможний синьо-жовтий стяг підіймається, коли українські талановиті діти перемагають на міжнародних олімпіадах, коли українські спортсмени виборюють золото на світових змаганнях, а українські виконавці підкорюють Євробачення.

"Кожного разу, коли я виходив у ринг, в якій би країні не відбувався бій, я бачив навколо рингу тисячі українських прапорів. Зал був синьо-жовтий. Завжди були українці з нашими прапорами! Це надихало мене і надавало сил. Допомагало перемагати. І це завжди була наша спільна перемога! Бо я був і є частинкою, представником своєї країни - під її прапором", - підкреслив Кличко.

За словами мера, з таких прапорів - невеликих і більших, з кожної маленької перемоги кожного українця, зіткані великий прапор України і велика спільна перемога. "Головний прапор, який ми підіймаємо сьогодні, нагадуватиме про це завжди!" - наголосив Кличко.

Державний гімн України під час підняття найбільшого державного прапора на флагшток виконала українська кримсько-татарська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок. У зв'язку з цим, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.