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Кличко: украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свободу

Киев, Понедельник 24 августа 2020 12:28
Кличко: украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свободу
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева поздравил украинцев с Днем независимости

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем независимости.

Видео с приветствием он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Независимость и свобода завоевываются в борьбе. Ценой единения и усилий многих людей. Ценой потери и побед. Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу. Боролся и побеждал! И сегодня мы защищаем суверенитет и территориальную целостность своего государства. Гибнут наши лучшие патриоты. Мы преклоняемся перед героями-защитниками. И помним подвиг каждого", - подчеркнул Кличко.

По его мнению, украинцы меняют Украину, делая ее успешной европейской страной.

Друзі! Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог....

Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 23 серпня 2020 р.


"Каждый своими делами - в своем городе, поселке, селе. С праздником независимости вас! Верьте в себя! Верьте в Украину! Слава Украине!" - обратился к украинцам Кличко.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости. Главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях.

Ранее Виталий Кличко поднял накануне Дня государственного флага Украины главный флаг страны. Высота флагштока - около 90 метров, а размеры полотнища - 16 на 24 метра.

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