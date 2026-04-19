Классическая военная победа Украины или РФ маловероятна, - адмирал НАТО

11:48 19.04.2026 Вс
Результат войны мог бы быть совсем другим
Классическая военная победа Украины или РФ маловероятна, - адмирал НАТО

Классическая военная победа Украины или России в войне сейчас маловероятна.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил в эфире Radio NV.

"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", - сказал Бауэр.

По его мнению, россиян трудно будет вывести и "мы все должны извлечь из этого урок".

"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы очень-очень другим", - отметил адмирал.

В то же время он убежден, что Россия "уже проиграла эту войну стратегически, что привело к тому, что она стала сателлитом Китая". Ведь без помощи Китая "россияне не смогли бы продолжать эту войну в Украине".

"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", - добавил Бауэр.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария относительно войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение остается минимальным.

По его словам, несмотря на амбициозные планы врага на 2026 год, реальных сил для их воплощения у противника пока недостаточно.

Больше по теме:
НАТО Война в Украине
Трампа "кинули"? Власти Ирана отказались передавать США обогащенный уран
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
