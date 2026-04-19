Класична військова перемога України чи РФ є малоймовірною, - адмірал НАТО

11:48 19.04.2026 Нд
2 хв
Результат війни міг би бути зовсім іншим
aimg Тетяна Степанова
Класична військова перемога України чи РФ є малоймовірною, - адмірал НАТО Фото: адмірал НАТО Роб Бауер (Getty Images)

Класична військова перемога України чи Росії у війні наразі є малоймовірною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив в ефірі Radio NV.

"Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів", - сказав Бауер.

На його думку, росіян важко буде вивести і "ми всі повинні винести з цього урок".

"Якби 2022 року ми дали все, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян у період, скажімо, з квітня до серпня того року, і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим", - зазначив адмірал.

Водночас він переконаний, що Росія "вже програла цю війну стратегічно, що призвело до того, що вона стала сателітом Китаю". Адже без допомоги Китаю "росіяни не змогли би продовжувати цю війну в Україні".

"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем", - додав Бауер.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Для посилення угруповання окупаційних військ планується залучити ще 20 тисяч військовослужбовців.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні. Москва одночасно опрацьовує варіанти від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.

Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним.

За його словами, попри амбітні плани ворога на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у противника наразі недостатньо.

