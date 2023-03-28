На кладбище "вагнеровцев" появились сотни новых могил за два месяца: спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста The New York Times Кристиана Триберта в Twitter.

Стоит заметить, что еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти Краснодарского края запретили хоронить "вагнеровцев" в станице Бакинская.

"На кладбище "вагнеровцев" в Бакинской вырыты сотни новых могильных ям, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar. Расширение отчетливо видно по сравнению с изображением двухмесячной давности", - написал журналист.

Напомним, несколько месяцев назад Триберт также публиковал спутниковые снимки кладбища в Бакинской. Тогда количество могил увеличилось в несколько раз за два месяца.

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