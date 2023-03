На кладбище "вагнеровцев" появились сотни новых могил за два месяца: спутниковые снимки

"На кладбище "вагнеровцев" в Бакинской вырыты сотни новых могильных ям, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar. Расширение отчетливо видно по сравнению с изображением двухмесячной давности", - написал журналист.

Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3