На кладбище "вагнеровцев" появились сотни новых могил за два месяца: спутниковые снимки
В станице Бакинская Краснодарского края кладбище бойцов ЧВК "Вагнера" продолжает значительно увеличиваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста The New York Times Кристиана Триберта в Twitter.
"На кладбище "вагнеровцев" в Бакинской вырыты сотни новых могильных ям, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar. Расширение отчетливо видно по сравнению с изображением двухмесячной давности", - написал журналист.
Hundreds of new grave pits have been dug at the Wagner cemetery in Bakinskaya, satellite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with an image from two months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 28, 2023
Стоит заметить, что еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти Краснодарского края запретили хоронить "вагнеровцев" в станице Бакинская.
Напомним, несколько месяцев назад Триберт также публиковал спутниковые снимки кладбища в Бакинской. Тогда количество могил увеличилось в несколько раз за два месяца.
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