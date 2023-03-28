ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На кладбище "вагнеровцев" появились сотни новых могил за два месяца: спутниковые снимки

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 21:12
На кладбище "вагнеровцев" появились сотни новых могил за два месяца: спутниковые снимки Иллюстративное фото: "вагнеровцы" продолжают нести значительные потери (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В станице Бакинская Краснодарского края кладбище бойцов ЧВК "Вагнера" продолжает значительно увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста The New York Times Кристиана Триберта в Twitter.

"На кладбище "вагнеровцев" в Бакинской вырыты сотни новых могильных ям, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar. Расширение отчетливо видно по сравнению с изображением двухмесячной давности", - написал журналист.

Стоит заметить, что еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти Краснодарского края запретили хоронить "вагнеровцев" в станице Бакинская.

Напомним, несколько месяцев назад Триберт также публиковал спутниковые снимки кладбища в Бакинской. Тогда количество могил увеличилось в несколько раз за два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Краснодарский край Война России против Украины Вагнеровцы
NEWS
У Украины есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона
У Украины есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем