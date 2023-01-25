Количество могил на кладбище ППК "Вагнера" выросло в 7 раз за 2 месяца, - NYT
За последние несколько месяцев территория, используемая ППК "Вагнера" как место захоронения для наемников, увеличилась в несколько раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.
Речь идет о кладбище у станицы Бакинского Краснодарского края. Согласно спутниковым снимкам, оно увеличилось в 7 раз. Как отмечают в издании, увеличение кладбища свидетельствует о том, что украинские военные наносят значительные удары по вагнеровцам.
"На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений в районе кладбища, где хоронят бойцов "Вагнера", и это количество увеличилось почти в 7 раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад", - пишет издания.
Отмечается, что увеличение захоронений совпадает с датами, когда наемники пытались наступать на востоке Украины и закреплять свои позиции.
Фото: количество могил на кладбище ПВК "Вагнера" выросло в 7 раз за 2 месяца (nytimes.com)
Ранее РБК-Украина сообщало, что из 50 тысяч наемников, которых основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин насобирал по тюрьмам РФ, на фронте в Украине осталась примерно пятая часть.
Напомним, Россия уже отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, но это никак не изменило ситуацию на поле боя.
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