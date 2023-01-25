Количество могил на кладбище ППК "Вагнера" выросло в 7 раз за 2 месяца, - NYT

За последние несколько месяцев территория, используемая ППК "Вагнера" как место захоронения для наемников, увеличилась в несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times .

Речь идет о кладбище у станицы Бакинского Краснодарского края. Согласно спутниковым снимкам, оно увеличилось в 7 раз. Как отмечают в издании, увеличение кладбища свидетельствует о том, что украинские военные наносят значительные удары по вагнеровцам.

"На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений в районе кладбища, где хоронят бойцов "Вагнера", и это количество увеличилось почти в 7 раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад", - пишет издания.

Отмечается, что увеличение захоронений совпадает с датами, когда наемники пытались наступать на востоке Украины и закреплять свои позиции.