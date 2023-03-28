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На кладовищі "вагнерівців" з'явилися сотні нових могил за два місяці: супутникові знімки

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 21:12
На кладовищі "вагнерівців" з'явилися сотні нових могил за два місяці: супутникові знімки Ілюстративне фото: "вагнерівці" продовжують зазнавати значних втрат (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У станиці Бакинська Краснодарського краю кладовище бійців ПВК "Вагнера" продовжує значно збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста The New York Times Крістіана Тріберта у Twitter.

"На кладовищі "вагнерівців" у Бакинській вирито сотні нових могильних ям, свідчать супутникові знімки Maxar. Розширення чітко видно порівняно із зображенням двомісячної давності", - написав журналіст.

Варто зауважити, що ще минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що влада Краснодарського краю заборонила ховати "вагнерівців" у станиці Бакинська.

Нагадаємо, кілька місяців тому Тріберт також публікував супутникові знімки цвинтаря в Бакинській. Тоді кількість могил збільшилась у кілька разів за два місяці.

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ПВК Вагнера Краснодарский край Війна Росії проти України Вагнерівці
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