На кладовищі "вагнерівців" з'явилися сотні нових могил за два місяці: супутникові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста The New York Times Крістіана Тріберта у Twitter.

Варто зауважити, що ще минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що влада Краснодарського краю заборонила ховати "вагнерівців" у станиці Бакинська.

Багато нових грібних хлопчиків повинні бути в віці в Вагнері метри в Бакінскій, satelite imagery captured by @Maxar shows. The expansion is clearly visible when compared with image from 2 months ago. https://t.co/aQKhnokNb0 pic.twitter.com/Q399VUFjS3

Нагадаємо, кілька місяців тому Тріберт також публікував супутникові знімки цвинтаря в Бакинській. Тоді кількість могил збільшилась у кілька разів за два місяці.

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