"Киевстар" приобрел Tabletki.ua за 160 млн долларов

Вторник 10 февраля 2026 18:48
"Киевстар" приобрел Tabletki.ua за 160 млн долларов Иллюстративное фото: "Киевстар" приобрел Tabletki.ua (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Компания "Киевстар Групп" подписала окончательное соглашение и завершила приобретение 100% акций онлайн-платформы Tabletki.ua за 160 млн долларов. Оплата будет осуществлена в украинской гривне на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте также: "Киевстар" повышает тарифы. Как и когда изменятся цены на услуги оператора

Tabletki.ua - один из крупнейших цифровых маркетплейсов медицинских товаров, который позволяет пользователям искать, сравнивать и заказывать лекарства и другие товары в украинских аптеках.

Платформа сотрудничает с более 14 тысячами аптек по всей стране и обеспечивает в среднем около 14 млн онлайн-заказов ежемесячно.

За последние 12 месяцев валовая стоимость товаров, оформленных через сервис, составила 57,3 млрд гривен, тогда как EBITDA за этот период составила 24 млн долларов, а чистая прибыль - 20 млн долларов.

В "Киевстаре" отметили, что приобретение позволит совместить опыт компании в развитии цифровых сервисов с возможностями Tabletki.ua и расширить направление цифровой медицины. Сервис станет частью цифровых продуктов оператора, в которую уже входят платформа Helsi, сервис Uklon, Kyivstar TV и приложение MyKyivstar.

Напомним, компания "Киевстар" провела размещение своих акций на американской фондовой бирже Nasdaq - это первый подобный случай для украинского бизнеса.

Также мобильный оператор информировал о состоянии работы сети в разных регионах страны в условиях сильных морозов и российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, недавно крупнейший мобильный оператор Украины сообщил об изменениях в отдельных тарифах и запуске дополнительных возможностей для абонентов.

