ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Київстар" придбав Tabletki.ua за 160 млн доларів

Україна, Вівторок 10 лютого 2026 18:48
UA EN RU
"Київстар" придбав Tabletki.ua за 160 млн доларів Ілюстративне фото: "Київстар" придбав Tabletki.ua (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Київстар Груп" підписала остаточну угоду та завершила придбання 100% акцій онлайн-платформи Tabletki.ua за 160 млн доларів. Оплата буде здійснена в українській гривні на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Читайте також: "Київстар" підвищує тарифи. Як і коли зміняться ціни на послуги оператора

Tabletki.ua - один із найбільших цифрових маркетплейсів медичних товарів, який дозволяє користувачам шукати, порівнювати та замовляти ліки й інші товари в українських аптеках.

Платформа співпрацює з понад 14 тисячами аптек по всій країні та забезпечує в середньому близько 14 млн онлайн-замовлень щомісяця.

За останні 12 місяців валова вартість товарів, оформлених через сервіс, склала 57,3 млрд гривень, тоді як EBITDA за цей період становила 24 млн доларів, а чистий прибуток - 20 млн доларів.

У "Київстарі" зазначили, що придбання дозволить поєднати досвід компанії у розвитку цифрових сервісів із можливостями Tabletki.ua та розширити напрям цифрової медицини. Сервіс стане частиною цифрових продуктів оператора, до якої вже входять платформа Helsi, сервіс Uklon, Kyivstar TV і застосунок MyKyivstar.

Нагадаємо, компанія "Київстар" провела розміщення своїх акцій на американській фондовій біржі Nasdaq - це перший подібний випадок для українського бізнесу.

Також мобільний оператор інформував про стан роботи мережі в різних регіонах країни в умовах сильних морозів та російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, нещодавно найбільший мобільний оператор України повідомив про зміни в окремих тарифах і запуск додаткових можливостей для абонентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар
Новини
Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна
Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ