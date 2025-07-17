ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

УПЦ МП дали дедлайн: какие сроки на разрыв связей с Россией

Четверг 17 июля 2025 23:00
UA EN RU
УПЦ МП дали дедлайн: какие сроки на разрыв связей с Россией Фото: митрополит Онуфрий (facebook.com/Metropolitan.Onufriy)
Автор: Наталья Кава

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязала Украинскую православную церковь (Московского патриархата - ред.) до 18 августа устранить нарушения законодательства, связанные с выявленной аффилированностью с Русской православной церковью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в документе ГЭСС.

"По результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях", - говорится в документе.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, УПЦ МП обязана устранить выявленные нарушения до 18 августа 2025 года

По итогам проведенного исследования установлено, что Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилированности с Русской православной церковью, несмотря на попытки дистанцироваться от Московского патриархата.

Для выполнения предписания государственного органа митрополит УПЦ МП Онуфрий должен предоставить решение высших церковных институтов о выходе УПЦ из состава РПЦ и признании недействительными для УПЦ всех положений устава РПЦ.

Также документ обязывает отозвать представителей УПЦ - священников, монахов и монахинь - из всех руководящих и канонических органов РПЦ, в частности синода, архиерейского и поместного соборов, синодальных отделов и других структур.

В предписании говорится и о необходимости признания недействительными решений РПЦ по аннексии епархий УПЦ и назначении руководителей епархиальных управлений. Кроме того, митрополит Онуфрий обязан публично - устно или письменно - заявить о несогласии с участием в управленческих органах РПЦ и подать заявление о прекращении соответствующих полномочий и связей с РПЦ.

Митрополита Онуфрия лишили гражданства

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила, что на основании собранной ею информации предстоятеля УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины.

Выяснилось, что у митрополита есть российский паспорт. РБК-Украина уже получило фото документа.

По информации правоохранителей, митрополит Онуфрий получил паспорт РФ еще в 2002 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МП
Новости
Погиб легендарный экстремал Феликс Баумгартнер
Погиб легендарный экстремал Феликс Баумгартнер
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе