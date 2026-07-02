"Россия хочет уничтожить Украину как нацию": реакция мира на обстрел Киева

Руководители Евросоюза, ПАСЕ, Европарламента и ряда стран отреагировали на ночной удар России по Киеву, пообещав новые санкции и дальнейшую поддержку Украины.

РБК-Украина собрала реакции международных лидеров и организаций на этот инцидент.

Главное : Мировые лидеры осудили ночной удар России по Киеву и призвали к усилению давления на Кремль.

В ЕС были анонсированы новые санкции против субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия призвали усилить давление на Россию и поддержать самооборону Украины.

Италия заявила о полной солидарности с Украиной и готовности поддерживать Киев до достижения мира.

ЕС готовит новые санкции

Верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что одних слов осуждения недостаточно.

"Только слова осуждения не остановят атаки на Киев. Сегодня я предложу ввести санкции против еще большего количества субъектов, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на эти удары. Чем чаще Москва нападает на гражданское население, тем больше санкций нужно вводить", - прокомментировала Каллас.

Европейский комиссар по соседству и расширению Марта Кос подчеркнула, что осуждение должно сопровождаться конкретными действиями.

"Россия борется за то, чтобы уничтожить Украину как нацию и избавить ее от европейского будущего. Европа должна обеспечить, чтобы эти планы провалились", - отметила Кос.

Президент Европейского Парламента Роберта Мецола выразила соболезнования пострадавшим киевлянам.

"Мои мнения со всеми, кто потерял близких, с теми, кто получил ранение, и со всеми, кто в очередной раз был вынужден провести ночь под обстрелом", - сказала Мецола.

Президент ПАСЕ Петра Байр подчеркнула, что Украина действует исключительно в рамках самообороны.

"Пока Украина действует в порядке самообороны и наносит удары по военным объектам, Россия снова нападает на гражданское население и сеет террор. Я выражаю полную солидарность с народом Украины", - подчеркнула Байр.

Страны Балтии и Северная Европа призвали к давлению

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Латвия и дальше будет поддерживать Украину.

"Россию необходимо принудить к миру через максимальное давление, включая санкции", - подчеркнула Браже.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна добавил, что Кремль не отказывается от имперских амбиций.

"Кремль до сих пор не отказывается от своих имперских амбиций. Чтобы изменить эту ситуацию, Украине нужны военные средства для защиты своего народа, а давление на Россию должно усиливаться", - подчеркнул Тсахкна.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил соболезнования жертвам атаки.

"Я осуждаю вчерашнее российское нападение на Украину, в результате которого снова были поражены гражданские объекты, что привело к многочисленным жертвам и раненым. Наши мысли - с жертвами и всеми пострадавшими", - сказал Эйде.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Вальтонен отметила, что Россия еще раз продемонстрировала пренебрежение к человеческой жизни.

"Россия в очередной раз нанесла удар по гражданской инфраструктуре, продемонстрировав откровенное пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Финляндия выражает уважение мужеству и стойкости украинского народа. Мы солидарны с Украиной", - отметила Вальтонен.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил солидарность с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Выражаю полную солидарность Андрею Сибиге и украинскому народу, которые стали жертвами неприемлемого насилия. Россия должна прекратить эти атаки и действовать как ответственный участник международного сообщества", - написал Таяни.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер выразила свою поддержку Украине, которая "продолжает свою работу в пользу Австрии даже при самых сложных условиях".

"Путин отступит только тогда, когда эта война станет экономически невыгодной. Именно к этому стремится Европа. Австрия поддерживает этот курс. Безопасность Украины - это также безопасность Европы, а значит, и Австрии", - написала она.

Президент Молдовы Мая Санду выразила соболезнования украинцам.

"Молдова твердо стоит на стороне Украины. Ответственность за эти преступления, усиление давления на Россию и более сильная поддержка Украины - таков ответ всего мира", - написала она в Х.

Генсек Совета Европы Ален Берсе отметил, что правосудие является неотъемлемой частью длительного мира - именно поэтому РФ должна ответить за свои действия.

"Еще одно напоминание о том, что ответственность не может оставаться только обещанием. Она должна стать реальностью. В Совете Европы мы превращаем это обязательство в конкретные действия, чтобы ответственные за преступления, совершенные в Украине, не остались безнаказанными", - заявил Берсе.