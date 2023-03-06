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В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина

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Киевская область, Понедельник 06 марта 2023 21:20
В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина Фото: В Киевской области завтра будут слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 марта, на территории Белоцерковского района будут проходить взрывные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Завтра в Ольшаницком месторождении гранитов, которое находится на территории Ракитнянской громады, запланировано проведение взрывных работ", - говорится в сообщении.

Указывается, что они связаны с технологическими процессами.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - добавили в ОВА.

Напомним, что в Киеве завтра, 7 марта, Государственное бюро расследований будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки. В этой связи жители могут слышать звуки выстрелов, также возможно усложнение движения.

Как сообщалось ранее, в Киеве обновляют систему оповещения об угрозах, ее уже протестовали в Деснянском районе.

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