В Киевской области завтра будут слышны взрывы: названа причина
Во вторник, 7 марта, на территории Белоцерковского района будут проходить взрывные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
"Завтра в Ольшаницком месторождении гранитов, которое находится на территории Ракитнянской громады, запланировано проведение взрывных работ", - говорится в сообщении.
Указывается, что они связаны с технологическими процессами.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - добавили в ОВА.
Напомним, что в Киеве завтра, 7 марта, Государственное бюро расследований будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки. В этой связи жители могут слышать звуки выстрелов, также возможно усложнение движения.
Как сообщалось ранее, в Киеве обновляют систему оповещения об угрозах, ее уже протестовали в Деснянском районе.
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