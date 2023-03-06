В Киеве завтра будут раздаваться выстрелы, возможно осложнение движения: подробности

В Киеве завтра, 7 марта, Государственное бюро расследований будет проводить следственный эксперимент в микрорайоне Осокорки. В связи с этим жители могут слышать звуки выстрелов, также возможно усложнение движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Проведение следственного действия с применением стрелкового оружия запланировано 9 марта в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и 120-й Садовой (микрорайон Осокорки, Дарницкий район)", - говорится в сообщении.

ГБР предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

Жителей просят учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. Также украинцев просят не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на машине без необходимости.

Как сообщалось ранее, в Киеве обновляют систему оповещения об угрозах, ее уже протестовали в Деснянском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.