У Київській області завтра будуть чутні вибухи: названо причину
У вівторок, 7 березня, на території Білоцерківського району відбуватимуться вибухові роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
"Завтра в Ольшаницькому родовищі гранітів, що знаходиться на території Рокитнянської громади, заплановано проведення вибухових робіт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони пов'язані з технологічними процесами.
"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що у Києві завтра, 7 березня, Державне бюро розслідувань буде проводити слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки. У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки пострілів, також можливе ускладнення руху.
Як повідомлялося раніше, у Києві оновлюють систему сповіщення про загрози, її вже протестували в Деснянському районі.
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