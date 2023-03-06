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У Київській області завтра будуть чутні вибухи: названо причину

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Київська область, Понеділок 06 березня 2023 21:20
У Київській області завтра будуть чутні вибухи: названо причину Фото: У Київській області завтра будуть чутні вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 березня, на території Білоцерківського району відбуватимуться вибухові роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Завтра в Ольшаницькому родовищі гранітів, що знаходиться на території Рокитнянської громади, заплановано проведення вибухових робіт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони пов'язані з технологічними процесами.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у Києві завтра, 7 березня, Державне бюро розслідувань буде проводити слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки. У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки пострілів, також можливе ускладнення руху.

Як повідомлялося раніше, у Києві оновлюють систему сповіщення про загрози, її вже протестували в Деснянському районі.

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