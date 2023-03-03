В Киеве обновляют систему оповещения об угрозах: что изменится
Сегодня, 3 марта, в Деснянском районе Киева уже протестировали новую систему оповещения воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
По данным КГВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:
- индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;
- уведомление о конкретном характере угрозы;
- мгновенная обработка и подача уведомлений;
- гарантированная доставка звукового сигнала во все уголки города;
- полностью автономная работа с резервированием;
- многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.
"Эта система очень надежно защищена. Она не боится влияния внешних факторов, ни "блэкаута", потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и поэтому будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе - там установили 15 громкоговорителей", - Сергей Попко, начальник КГВА.
Он также сообщил, что всего по столице будет установлено 630 новых систем оповещения.
"Наличие такой системы в Киеве сделает город более безопасным и готовым к любому сценарию развития событий. Защита жителей столицы была, есть и будет самой приоритетной нашей задачей", - добавил Попко.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.
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