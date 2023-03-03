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В Киеве обновляют систему оповещения об угрозах: что изменится

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Киев, Пятница 03 марта 2023 19:11
В Киеве обновляют систему оповещения об угрозах: что изменится Фото: в Киеве обновляют систему оповещения об угрозах (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 марта, в Деснянском районе Киева уже протестировали новую систему оповещения воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:

  • индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;
  • уведомление о конкретном характере угрозы;
  • мгновенная обработка и подача уведомлений;
  • гарантированная доставка звукового сигнала во все уголки города;
  • полностью автономная работа с резервированием;
  • многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.

"Эта система очень надежно защищена. Она не боится влияния внешних факторов, ни "блэкаута", потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и поэтому будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе - там установили 15 громкоговорителей", - Сергей Попко, начальник КГВА.

Он также сообщил, что всего по столице будет установлено 630 новых систем оповещения.

"Наличие такой системы в Киеве сделает город более безопасным и готовым к любому сценарию развития событий. Защита жителей столицы была, есть и будет самой приоритетной нашей задачей", - добавил Попко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

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Киев Война России против Украины воздушная тревога
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