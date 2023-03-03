В Киеве обновляют систему оповещения об угрозах: что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:

индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;

уведомление о конкретном характере угрозы;

мгновенная обработка и подача уведомлений;

гарантированная доставка звукового сигнала во все уголки города;

полностью автономная работа с резервированием;

многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.

"Эта система очень надежно защищена. Она не боится влияния внешних факторов, ни "блэкаута", потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и поэтому будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе - там установили 15 громкоговорителей", - Сергей Попко, начальник КГВА.

Он также сообщил, что всего по столице будет установлено 630 новых систем оповещения.

"Наличие такой системы в Киеве сделает город более безопасным и готовым к любому сценарию развития событий. Защита жителей столицы была, есть и будет самой приоритетной нашей задачей", - добавил Попко.