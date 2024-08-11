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В Хмельницкой области раздались взрывы

Воскресенье 11 августа 2024 03:07
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В Хмельницкой области раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

На фоне российской атаки баллистическими ракетами и ударными дронами в Хмельницкой области раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

"В Хмельницкой области прозвучала серия взрывов, передают наши корреспонденты", - говорится в сообщении.

В ночь на 11 августа Воздушные Силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с трем направлений: юго-восточного, восточного и северного. Кроме того, продолжается атака на Украину группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве и в Полтавской громаде.

Вечером 10 августа взрыв прогремел в Сумах. В Запорожской области в результате удара российской ракеты погиб мирный житель.

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