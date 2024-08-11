В Полтавской громаде было слышно несколько взрывов

В ночь на 11 июля в Полтавской общине было слышно несколько взрывов. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Полтава и канал Воздушных сил ВСУ.

В 00:27 военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. Следующим сообщением в ПС добавили информацию о скоростной цели курсом на Кременчуг. В это время в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Как отмечает Общественное, звук взрывов в Полтавской громаде был слышен в 00:32, 00:37 и 01:06.