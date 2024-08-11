В Белой Церкви и окрестностях повторно были слышны звуки взрывов: что известно

В воскресенье, 11 августа, около пяти утра в окрестностях Белой Церкви Киевской области снова были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Воздушных сил ВСУ.

До этого военные предупреждали, что в сторону Киевской области летят вражеские ударные беспилотники.

В Киевской областной военной администрации (КОВА) информацию подтверждали и сообщали, что в области работает ПВО.

Первые два звука взрывов в окрестностях Белой Церкви были слышны примерно в 03:42.

Кроме угрозы беспилотников, в 04:25 Воздушные силы ВСУ вновь сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с севера.

Обновлено в 05:45

По информации корреспондента, звук взрыва был слышен в самой Белой Церкви.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:22 карта тревог выглядит следующим образом.