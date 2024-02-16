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В Киеве произошел пожар в гимназии, дети и работники учреждения были эвакуированы

Пятница 16 февраля 2024 11:30
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В Киеве произошел пожар в гимназии, дети и работники учреждения были эвакуированы Фото: в Киеве произошел пожар в гимназии, дети и работники учреждения были эвакуированы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Соломенском районе Киева произошел пожар в гимназии. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Пожар в гимназии в Соломенском районе оперативно локализовали. Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что все экстренные службы сейчас работают на месте. Другие подробности не уточняются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области на территории одного из предприятий недавно произошел пожар, в результате падения обломков "Шахеда".

Также, 7 февраля, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе, в результате чего погиб 16-летний подросток. Тогда же на месте ЧП пришлось эвакуировать 100 человек.

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